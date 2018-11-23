23 Ноября 2018
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Экономика В России

"Почта банк" и "Промсвязьбанк" стали агентами по продаже ОФЗ для населения

Правительство РФ пополнило список банков-агентов по реализации облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения "Промсвязьбанком" и "Почта банком". Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, данные кредитные организации, наряду с ВТБ и "Сбербанком", назначаются единственными исполнителями осуществляемых Минфином в 2018-2019 годах закупок услуг по размещению и выкупу ОФЗ. Для них также предусмотрены ставки вознаграждения не более 0,75% совокупной номинальной стоимости размещённых и выкупленных облигаций для физлиц.

Кроме того, регламентируется обеспечить финансирование расходов, связанных с оплатой в текущем году услуг по размещению и выкупу ОФЗ для физлиц, за счёт бюджетных ассигнований в сумме до 37,5 млн рублей.

Почта России, Почта Банк(2018)|Фото: Накануне.RU

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"Почта банк" и "Промсвязьбанк" стали агентами по продаже ОФЗ для населения

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Теги: Почта банк, Промсвязьбанк, Минфин РФ, ОФЗ, облигации



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