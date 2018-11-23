23 Ноября 2018
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Экономика В России

Сбербанк - самая дорога компания в России

"Роснефть" уступила Сбербанку, который стал самой дорогой компанией России по капитализации на Московской бирже.

22 ноября, к моменту закрытия торгов, обычные акции Сбербанка выросли на 0,96% до 199,4 руб., а привилегированные — на 0,52% до 172,9 руб. После этого капитализация Сбербанка достигла 4,47 трлн руб.

Акции "Роснефти" к закрытию торгов на Мосбирже упали на 0,18% — до 411,1 руб., капитализация снизилась до 4,36 трлн руб.

На третьем месте по капитализации - "Лукойл" (3,6 трлн руб.), сообщает РИА "Новости".

Напомним, в сентябре "Новатэк" впервые в истории обогнал "Газпром" по рыночной капитализации, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Сбербанк - самая дорога компания в России

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Теги: Сбербанк, Роснефть



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