23 Ноября 2018
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Образование Свердловская область Уральский ФО

Подарок всему городу. На Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском открылся учебный полигон

В Каменске-Уральском на Синарском трубном заводе (входит в ТМК) 22 ноября состоялось торжественное открытие учебного полигона. Одновременно он является ресурсным центром корпоративного университета ТМК2U, цель которого заключается в подготовке и переподготовке трубников и обеспечении безопасных условий обучения для профильных студентов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект был запущен ТМК и предприятием совместно с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и Каменск-Уральским техникумом металлургии и машиностроения несколько лет назад.

"Один из этапов этого проекта – полигон, оснащенный всем необходимым оборудованием для обучения по самым массовым для завода профессиям. Повышение уровня профессиональных знаний и навыков – это процесс обязательный, тем более в наше время, когда требуются знания и навыки работы с высокотехнологичным оборудованием", – выступил с приветственным словом управляющий директор ПАО "СинТЗ" Вячеслав Гагаринов.

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

Полигон состоит из двух зон – теоретической и производственной. В первой располагаются учебные классы, оснащенные современными ноутбуками и планшетами, а вторая включает в себя большой комплекс тренажёров и оборудования, которое используется металлургическими мероприятиями: электромостовой кран, макет полувагона, эстакада, различные станки с ЧПУ и другое.

Учебный центр СинТЗ, в состав которого теперь входит полигон, является кампусом корпоративного университета ТМК2U. Новая образовательная площадка позволит организовать опережающее обучение не только сотрудников предприятия, но и профильных студентов. Это и дополнительные ресурсные возможности по организации дистанционных образовательных программ, в том числе и для предприятий всей компании.

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

"Корпоративный университет ТМК2U стремится поддерживать перемены и обновления, развивать передовые и инновационные идеи, проводить трансформации на основе цифровых решений, — отметил первый заместитель генерального директора ТМК Андрей Каплунов. — Мы поступательно развиваем функцию обучения в компании, сохраняя накопленный ранее опыт и расширяя его новыми технологиями и оборудованием. Для ТМК – это уже вторая площадка, где обучение будет проходить по дуальной системе образования. Первая находится на Северском трубном заводе в Полевском. Это обеспечит более высокий уровень подготовки студентов – потенциальных сотрудников предприятия. Более того, теперь у нас есть все необходимое оборудование для полноценной работы Центра оценки квалификации (ЦОК), который мы запускаем именно на базе Синарского трубного завода".

На площадке учебного полигона уже сейчас проходят занятия у студентов техникума металлургии и машиностроения. Ребятам преподают как теорию, так и практику.

"Прохождение практики для студентов – это достаточно серьезная проблема, а сейчас мы получаем хорошую площадку для этого. Это отличный подарок всему городу, потому что это общегородской проект", – заявил глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод, Алексей Шмыков(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, 11 преподавателей из трёх техникумов уже прошли полную профессиональную подготовку.

"Мы реализовали основную цель – сделать полигон максимально приближенным к реальному цеху. Здесь ежегодно будет проходить обучение 500-600 студентов и сотрудников", – прокомментировал управляющий директор ПАО "СинТЗ" Вячеслав Гагаринов.

Раньше студенты - практиканты моложе 18 лет, приходя непосредственно в сам цех завода, не имели возможности работать на оборудовании, сейчас же процесс обучения организован на площадке полигона, и студенты на виртуальных тренажёрах безопасно обучаются и получают необходимые навыки с помощью профессионального оборудования.

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод, Андрей Каплунов, Вячеслав Гагаринов, Алексей Шмыков(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод, Николай Колбин(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод, Андрей Каплунов, Вячеслав Гагаринов, Алексей Шмыков(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

учебный полигон, ТМК, Синарский трубный завод(2018)|Фото: Накануне.RU

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Подарок всему городу. На Синарском трубном заводе в Каменске-Уральском открылся учебный полигон

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Теги: учебный полигон, синарский трубный завод



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