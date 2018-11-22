Людмила Бабушкина: В инфраструктуру Екатеринбурга перед ЧМ было вложено 20 млрд, в случае "Экспо" будет еще больше

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина верит, что 23 ноября состоится голосование в пользу проведения международной выставки "Экспо-2025" именно в Екатеринбурге. Об этом она заявила журналистам, передает корреспондент Накануне.RU.

"Напомню, что перед проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году в инфраструктуру города было вложено 20 млрд руб., а представьте, если у нас пройдет мероприятие всемирного масштаба!" - сказала спикер регионального парламента, отметив что для всей Свердловской области такое событие станет уникальной возможностью решить многие вопросы путем привлечения колоссальных финансовых средств.

Как отмечал в стенах заксобрания министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, суммы, которые могут прийти в регион в случае победы Екатеринбурга, пока не учитывались в проекте бюджета-2019. Но если такое случится, то, по его словам, "придется осваивать около 200 млн руб. ежедневно". Министр отметил, что в этом случае придется перестраивать всю экономику региона, "так как у нас даже рабочих рук столько нет".

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин ранее рассказал, что могут получить горожане, если в борьбе за право проведения всемирной выставки "Экспо-2025" победит российская заявка. Природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", может появиться в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками. Помимо этого, "Экспо" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.

По словам политолога, руководителя уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, Екатеринбургу еще предстоит решить многие проблемы, связанные с потенциальным притоком большого количества гостей. Во-первых, может возникнуть проблема расселения. Дело в том, что в Екатеринбурге должно быть больше гостиниц и хостелов. Во-вторых, уральскую столицу ждёт инфраструктурное и транспортное испытание. В-третьих, необходимо увеличить количество ресторанов, баров и других услуг, потому что город не рассчитан на такой большой поток туристов. "Эти проблемы реальны, но на них есть ответы - это концепция создания нового "города" в районе ВИЗ, который и позволит разместить людей и не только. Такое предложение не делает никто из других участников, у них, конечно, интересные проекты, но мы отличаемся по масштабности", - заверил эксперт.

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. С момента подписания Конвенции относительно международных выставок в 1928 г. Международное бюро выставок служит регулирующим органом в проведении трех типов выставок: универсальные, международные и специализированные. Выставки длятся от трех до шести месяцев. На них каждый раз съезжаются сотни тысяч инженеров, зрителей, да и вообще людей, которым интересно, куда ведет технический прогресс. Но за все полторы сотни лет такой выставки ни разу не было в России. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября.

В заявке кандидата от России сказано, что на протяжении трех веков Свердловская область остается одним из национальных центров науки, культуры, промышленности и лидирует среди поставщиков природных ресурсов. Екатеринбург — узел экономической системы региона, который находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих Азию и Европу. За счет этого он играет важную роль в социальном развитии не только страны, но и всей Евразии. Свердловская область — источник индустриальной мощи с высокой концентрацией успешных предприятий, работающих в сферах инженерии, металлургии, а также в горнодобывающей, химической и нефтехимической отраслях. Благодаря этому изготовленная в регионе продукция пользуется спросом далеко за пределами России.