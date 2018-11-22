В Свердловской области ожидаются метель, снегопад, гололедица

В Свердловской области по информации синоптиков местами ожидается метель, в горных районах сильный снег, на дорогах гололедица. В ГУ МЧС по Свердловской области рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спасатели советуют: если на трассе заглох автомобиль, и вы не можете покинуть автомагистраль, необходимо прижаться к обочине и остановиться; вывернуть руль вправо; выйти из машины правую дверь; выставить знак аварийной остановки и включить аварийную сигнализацию.



"Позвоните в МЧС - 101 и сообщите где вы, расскажите о возникшей проблеме, если существует угроза безопасности движения на этой магистрали, также расскажите об этом", - добавили в МЧС.

"Если буран застал вас в дороге в автомобиле, то необходимо закрыть окна и двери машины и укрыть двигатель со стороны радиатора. Не допускайте проникновения в кабину выхлопных газов, следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом", - советуют спасатели.

"Главное и общее правило – следить за прогнозом погоды. И без особой надобности не выезжать, если обещают, скажем, снегопад", - заявили в ведомстве.