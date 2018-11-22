В Карабаше жители и депутаты выступили против расширения полигона ТКО в городе

Жители Карабаша собрали более 3,5 тысяч подписей против расширения полигона ТКО в городе и просят региональные власти пересмотреть территориальную схему обращения с отходами, сообщили Накануне.RU в инициативной группе депутатов и общественников города.

По словам секретаря местного отделения "Единой России", депутата горсобрания Антонины Кожевниковой, согласно территориальной схеме, объем переработки на городском полигоне вырастет с 5,7 тыс. до более чем 100 тыс. тонн в год, а объемы хранения будут расширены более чем в шесть раз. Это приведет к расширению полигона и вырастет класс опасности хранимого мусора.

Жители обратили внимание, что в настоящий момент полигон не огражден, учет мусора не ведется и нет охраны. Они выступили против расширения полигона.

"В дальнейшем это повлечёт за собой очевидные проблемы для нашего и без того не простого в экологическом плане города, также присутствуют инфраструктурные проблемы, на полигон ведёт одна дорога и та не предусмотрена для движения многотонных грузовиков, помимо этого она постоянно находится в аварийном состоянии", - говорит Кожевникова.