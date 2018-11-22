Сургутские депутаты предоставили налоговую льготу индустриальному парку
Депутаты сургутской городской думы на сегодняшнем заседании рассмотрели вопрос включения индустриального парка - Югра в льготную категорию налогоплательщиков земельного налога, передает корреспондент Накануне.RU.
Законопроект предлагает установить новую льготу по земельному налогу путем предоставления налогового вычета в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 40 тыс. кв. м площади земельных участков составляющих территорию индустриального парка, и находящихся в собственности управляющих компаний индустриальных парков.
Депутаты единогласно поддержали инициативу на сегодняшнем заседании.