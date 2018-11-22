22 Ноября 2018
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Общество Челябинская область

Мякуш рассказал Цуканову о региональных льготах для граждан предпенсионного возраста

Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш рассказал полномочному представителю президента в УрФО Николаю Цуканову о региональных льготах для граждан предпенсионного возраста и социальной поддержке при переходе на цифровое телевещание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента, спикер принял участие в заседании Совета руководителей законодательных органов власти УрФО под председательством уральского полпреда.

Открывая встречу, Николай Цуканов напомнил, что депутаты — это представители народа в регионе, и их позиция является индикатором общественного мнения, запросов и просьб населения.

"Вы не просто принимаете законы, вы представляете интересы граждан. Депутатский корпус - важный инструмент связи власти и общества. Вы должны ставить и решать те вопросы, которые волнуют людей", подчеркнул он.

Владимир Мякуш на заседании рассказал о законопроектах, которые приняты с целью сохранения региональных льгот для граждан предпенсионного возраста, а также с целью установления в области мер социальной поддержки при переходе на цифровое телевещание.

Он подчеркнул, что эти вопросы находятся в зоне пристального внимания органов власти региона. В октябре в ЗСО губернатор внес два законопроекта о мерах социальной поддержки для наиболее незащищенных категорий южноуральцев. Их планируется принять на ближайшем заседании областного парламента 29 ноября.

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Мякуш рассказал Цуканову о региональных льготах для граждан предпенсионного возраста

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Теги: ЗСО, Владимир Мякуш, Николай Цуканов,



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