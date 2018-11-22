ГИБДД собирается штрафовать водителей за употребление "одурманивающих" лекарств

ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект.

Об этом сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. К таким средствам могут отнести фенобарбитал и димедрол.

Сейчас ПДД уже запрещает управлять автомобилем под воздействием некоторых лекарственных препаратов, отмечают "Известия". Однако в административном кодексе ответственность за это по-прежнему не предусмотрена.

Димедрол входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Важной особенностью является его седативное действие, имеющее некоторое сходство с действием нейролептических веществ; в соответствующих дозах он оказывает снотворный эффект.

Фенобарбитал также входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Оборот фенобарбитала в настоящее время ограничен. В 2013 году он внесен в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.