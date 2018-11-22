22 Ноября 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

"РЖД" заплатит 150 тысяч рублей за свалки возле уральского озера Таватуй

Прокуратура нашла незаконные свалки на территории озера Таватуй. "Российским железным дорогам" придется заплатить крупный штраф.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что база отдыха "Таватуй" ОАО "РЖД" находится на особо охраняемой природной территории ландшафтного заказника областного значения. Как выяснили в надзорном ведомстве, на территории базы есть места несанкционированного складирования отходов общей площадью 30 кв.м. Кроме этого, был выявлен сброс сточных вод в почву.

В отношении ОАО "РЖД" возбудили дело по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Юридическое лицо оштрафовано на 150 тыс. руб.

Как добавили в прокуратуре, сейчас все нарушения устранены: свалки ликвидированы, а сброс сточных вод прекращен.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на Среднем Урале руководителя компании "Зеленый мыс" оштрафовали за обустройство стоянки автомобилей в водоохранной зоне Таватуя.

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"РЖД" заплатит 150 тысяч рублей за свалки возле уральского озера Таватуй

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Теги: РЖД, Таватуй, штраф



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