"РЖД" заплатит 150 тысяч рублей за свалки возле уральского озера Таватуй

Прокуратура нашла незаконные свалки на территории озера Таватуй. "Российским железным дорогам" придется заплатить крупный штраф.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что база отдыха "Таватуй" ОАО "РЖД" находится на особо охраняемой природной территории ландшафтного заказника областного значения. Как выяснили в надзорном ведомстве, на территории базы есть места несанкционированного складирования отходов общей площадью 30 кв.м. Кроме этого, был выявлен сброс сточных вод в почву.

В отношении ОАО "РЖД" возбудили дело по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Юридическое лицо оштрафовано на 150 тыс. руб.

Как добавили в прокуратуре, сейчас все нарушения устранены: свалки ликвидированы, а сброс сточных вод прекращен.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на Среднем Урале руководителя компании "Зеленый мыс" оштрафовали за обустройство стоянки автомобилей в водоохранной зоне Таватуя.