В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры без документов

В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры без документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Груз прибыл пассажирским рейсом из Москвы. У него не было ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, поэтому его признали потенциально опасным.

Икра передана на ответственное хранение, а ее пробы будут направлены на исследование. После получения результатов определится дальнейшая судьба продукции.

Владельцем груза сейчас занимаются иные компетентные органы.