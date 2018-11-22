В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры без документов
В аэропорту Челябинска задержали более 223 кг красной икры без документов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
Груз прибыл пассажирским рейсом из Москвы. У него не было ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, поэтому его признали потенциально опасным.
Икра передана на ответственное хранение, а ее пробы будут направлены на исследование. После получения результатов определится дальнейшая судьба продукции.
Владельцем груза сейчас занимаются иные компетентные органы.