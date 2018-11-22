22 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге уже начали демонтировать незаконные ларьки

В Екатеринбурге начали демонтировать незаконные постройки. Сегодня под контролем судебных приставов Орджоникидзевского районного отдела города убрали ларёк на улице Восстания, сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области.

В течение 10 дней индивидуальный предприниматель должен был убрать постройку по решению суда, но добровольно это не сделал.

"Демонтаж незаконного объекта осуществлялся под контролем судебных приставов за счет средств взыскателя. Все расходы по демонтажу постройки будут возложены на индивидуального предпринимателя", - добавили в ведомстве.

Ларёк, судебные приставы(2018)|Фото: отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

Отметим, что в 2018 году в столице Среднего Урала демонтировано 246 ларьков и киосков, установленных с нарушением закона, а полностью навести порядок в этом сегменте торговли администрация Екатеринбурга собирается в течение трех лет.

Напомним, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поставил задачу ликвидировать объекты нестационарной торговли в городе. Очистить город от торговых павильонов планируется к 2022 году. Под исключение попали только киоски по продаже мороженого и печатной продукции.

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В Екатеринбурге уже начали демонтировать незаконные ларьки

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Теги: екатеринбург, незаконная постройка, ларёк, судебные приставы



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