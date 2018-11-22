ТКАД замкнулся: строители сдали последний участок дороги

В Тюменской области сегодня открыто движение на III и IV пусковых комплексах Восточного обхода, что позволило замкнуть Тюменскую кольцевую автодорогу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Работы также завершены на путепроводах ТКАД через Транссибирскую магистраль и через железную дорогу "Фортум" и на первом пусковом комплексе автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский.

Напомним, строительство ТКАД ведется с 2003 г., ее протяженность составляет 55 км и на сегодняшний день к ней присоединены все четыре федеральные автодороги, которые связывают Тюмень с соседними регионами - Свердловской, Новосибирской, Омской областями и Югрой. В октябре строительство автодороги проинспектировал губернатор Александр Моор, а в июле этого года с ходом строительства последнего участка Тюменской кольцевой автодороги ознакомился полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Во время инспекции губернатора было отмечено, что последний участок дороги сдадут до конца этого года. Строители в сроки уложились: движение запущено на всех 55 километрах, в том числе на 21 транспортных развязках и мостах.

В 2019 г. строительно-монтажные работы по Тюменской кольцевой автомобильной дороге продолжат - будут построены съезды.