На Южном Урале пьяный мужчина бросил своего собутыльника под поезд
На Южном Урале 35-летнего мужчину обвиняют в убийстве своего собутыльника.
Вечером 22 октября этого года на железнодорожных путях между станциями Белорецк и Укшук двое мужчин пили спиртное. Между ними возник конфликт и один уложил другого на пути.
Злоумышленник удерживал потерпевшего на путях, пока его не переехал пассажирский поезд, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.