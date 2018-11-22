На Южном Урале пьяный мужчина бросил своего собутыльника под поезд

На Южном Урале 35-летнего мужчину обвиняют в убийстве своего собутыльника.

Вечером 22 октября этого года на железнодорожных путях между станциями Белорецк и Укшук двое мужчин пили спиртное. Между ними возник конфликт и один уложил другого на пути.

Злоумышленник удерживал потерпевшего на путях, пока его не переехал пассажирский поезд, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.