Депутат: В случае победы на "Экспо" Екатеринбургу стоит рассчитывать на вторую ветку метро

Председатель постоянной комиссии думы Екатеринбурга по бюджету и экономической политике Елена Бондаренко убеждена, что у столицы Среднего Урала есть все предпосылки стать местом проведения международной выставки "Экспо-2025".

"Все силы были брошены на победу, - сказала Накануне.RU депутат городской думы. - И область, и город, можно сказать, в едином порыве делали и делают для этого все возможное. А в Екатеринбурге есть все предпосылки, чтобы стать местом проведения "Экспо-2025". Это для нас уникальный шанс".

По мнению председателя бюджетной комиссии, в случае одобрения заявки Екатеринбурга, муниципалитет сможет получить дополнительные инвестиции.

"Это дополнительное развитие города, выход на действительно мировой уровень, соответственно, жители и наши гости увидят все самое перспективное и прогрессивное на этой выставке", - отметила Бондаренко, выразив также надежду на то, что Екатеринбург получит вторую ветку метро.

Метро горожанам пообещал и спикер гордумы Игорь Володин. По его словам, в случае победы заявки, горожане могут получить природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками. Помимо этого, "Экспо" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.

Очередная Генассамблея Международного бюро выставок пройдет 23 ноября в Париже. Национальные делегаты 160 стран увидят финальные презентации трех городов-кандидатов на право проведения Всемирной выставки в 2025 г. - Екатеринбурга, Осаки и Баку, и путем тайного голосования выберут победителя. Согласно регламенту, кандидат, набравший две трети и более голосов, будет признан победителем. Если же ни один из кандидатов не будет выбран сразу, два города с наибольшим количеством голосов перейдут во второй тур, где и будет определено место проведения "Экспо-2025".

Ранее торговый представитель России во Франции, один из трех делегатов от РФ в Международном бюро выставок Александр Туров рассказал, какие шансы есть у заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025". По словам Александра Турова, сейчас нельзя дать точный прогноз исхода борьбы за "Экспо", однако российская команда прилагает все усилия к тому, чтобы победить. "Наша задача – показать преимущества нашей заявки, а они понятны. У нас уникальная территория, которая предоставляется под выставку, у нас абсолютно четкое понимание, как будет использовано наследие "Экспо", - отметил он.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин уверен, что мероприятие такого масштаба как Всемирная выставка позволит Екатеринбургу выйти на новый уровень международного бизнес-сотрудничества. "Я чувствую, наша заявка очень сильная, мы конкурентам точно не уступаем, шансы на победу хорошие. Безусловно, мероприятие такого масштаба даст мощный толчок развитию бизнес-связям, в первую очередь потому, что это даст возможность бизнесменам разных стран встретиться с российскими предпринимателями, узнать друг друга", – отметил Андрей Беседин.

В преддверии голосования в Международном бюро выставок в Париже Россия устроила выставку матрешек в поддержку заявки на "Экспо-2025".

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия.