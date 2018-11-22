Депутат: В случае победы на "Экспо" Екатеринбургу стоит рассчитывать на вторую ветку метро

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область Уральский ФО

Депутат: В случае победы на "Экспо" Екатеринбургу стоит рассчитывать на вторую ветку метро

Председатель постоянной комиссии думы Екатеринбурга по бюджету и экономической политике Елена Бондаренко убеждена, что у столицы Среднего Урала есть все предпосылки стать местом проведения международной выставки "Экспо-2025".

"Все силы были брошены на победу, - сказала Накануне.RU депутат городской думы. - И область, и город, можно сказать, в едином порыве делали и делают для этого все возможное. А в Екатеринбурге есть все предпосылки, чтобы стать местом проведения "Экспо-2025". Это для нас уникальный шанс".

По мнению председателя бюджетной комиссии, в случае одобрения заявки Екатеринбурга, муниципалитет сможет получить дополнительные инвестиции.

"Это дополнительное развитие города, выход на действительно мировой уровень, соответственно, жители и наши гости увидят все самое перспективное и прогрессивное на этой выставке", - отметила Бондаренко, выразив также надежду на то, что Екатеринбург получит вторую ветку метро.

Метро горожанам пообещал и спикер гордумы Игорь Володин. По его словам, в случае победы заявки, горожане могут получить природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками. Помимо этого, "Экспо" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.

Очередная Генассамблея Международного бюро выставок пройдет 23 ноября в Париже. Национальные делегаты 160 стран увидят финальные презентации трех городов-кандидатов на право проведения Всемирной выставки в 2025 г. - Екатеринбурга, Осаки и Баку, и путем тайного голосования выберут победителя. Согласно регламенту, кандидат, набравший две трети и более голосов, будет признан победителем. Если же ни один из кандидатов не будет выбран сразу, два города с наибольшим количеством голосов перейдут во второй тур, где и будет определено место проведения "Экспо-2025".

Ранее торговый представитель России во Франции, один из трех делегатов от РФ в Международном бюро выставок Александр Туров рассказал, какие шансы есть у заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025". По словам Александра Турова, сейчас нельзя дать точный прогноз исхода борьбы за "Экспо", однако российская команда прилагает все усилия к тому, чтобы победить. "Наша задача – показать преимущества нашей заявки, а они понятны. У нас уникальная территория, которая предоставляется под выставку, у нас абсолютно четкое понимание, как будет использовано наследие "Экспо", - отметил он.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин уверен, что мероприятие такого масштаба как Всемирная выставка позволит Екатеринбургу выйти на новый уровень международного бизнес-сотрудничества. "Я чувствую, наша заявка очень сильная, мы конкурентам точно не уступаем, шансы на победу хорошие. Безусловно, мероприятие такого масштаба даст мощный толчок развитию бизнес-связям, в первую очередь потому, что это даст возможность бизнесменам разных стран встретиться с российскими предпринимателями, узнать друг друга", – отметил Андрей Беседин.

В преддверии голосования в Международном бюро выставок в Париже Россия устроила выставку матрешек в поддержку заявки на "Экспо-2025".

Евгений Куйвашев, Александр Высокинский, матрешка, Экспо-2025(2018)|Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Всемирная выставка Expo — международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Депутат: В случае победы на "Экспо" Екатеринбургу стоит рассчитывать на вторую ветку метро

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Елена Бондаренко, экспо-2025, вторая ветка метро екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2018 11:48 Мск Спикер гордумы пообещал Екатеринбургу метро и ландшафтный парк с озерами, если город победит в борьбе за "ЭКСПО"

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 573

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети