В Перми чекисты нагрянули в одну из школ из-за ученика, пришедшего на занятия с ножом

Чекисты приехали в одну из пермских школ, потому что ее ученик пришел на занятия с резиновым ножом, передает корреспондент Накануне.RU.

Во вторник ученик играл на уроке, его поведение не понравилось учителю. Та вызвала завуча, которая восприняла игрушку всерьез.

В пресс-службе краевого управления ФСБ Накануне.RU подтвердили информацию о выезде в школу, уточнив, что конфликт разрешился сам собой – никаких административных или уголовных последствий у него не было.