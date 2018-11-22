22 Ноября 2018
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Бюджет Екатеринбурга следующие три года будет дефицитным. Без учета "Экспо-2025"

На совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по муниципальной собственности думы Екатеринбурга озвучены параметры доходной части бюджета города на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг., передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно прогнозным оценкам, общий объем доходов муниципальной казны в 2019 г. составит 40,9 млрд руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 17,3 млрд руб. В 2020 г., соответственно, 41,6 млрд руб. и и 17,7 млрд руб. В 2021 г. – 41,7 млрд руб. и 17,2 млрд руб.
Общий объем расходов бюджета города: на 2019 г. – 43,9 млрд руб.; 2020 г. – 43,1 млрд руб.; 2021 г. – 42,5 млрд руб.

Таким образом, размер дефицита бюджета города составит в 2019 г. 9,4% объема доходов; в 2020 г. – 6,3%; в 2021 г. – 3,6%.

При этом ни один из депутатов не задал представителям администрации города, представившим проект бюджета, вопрос о возможной корректировке главного финансового документа столицы Среднего Урала в случае победы заявки Екатеринбурга на право проведения выставки "Экспо-2025".

Напомним, что ранее на согласительной комиссии в заксобрании по формированию областного бюджета-2019 прозвучала цифра 200 млн руб. в день - именно столько в регионе будут тратить на подготовку международной выставки в Екатеринбурге.

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Бюджет Екатеринбурга следующие три года будет дефицитным. Без учета "Экспо-2025"

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Теги: Экспо-2025, бюджет екатеринбурга



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