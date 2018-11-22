Глава Горнозаводского района возглавил Горнозаводской округ

Главой Горнозаводского городского округа стал глава администрации Горнозаводского района Александр Афанасьев, передает корреспондент Накануне.RU.

Его кандидатуру поддержали 15 из 17 депутатов. Соперником Афанасьева был глава администрации Бисерского сельского поселения Александр Кононенко. Также на должность главы претендовал директор "СпецтехникаДемонтажСтроительство - Неруд" Евгений Злобин. Однако конкурсная комиссия не допустила его до финального этапа.

Напомним, в июле 2016 г. Александра Афанасьева по статье "превышение должностных полномочий" приговорили к трем годам условного заключения с запретом занимать муниципальные должности на срок до трех лет. Ущерб, причиненный бюджету, он возместил. Позднее статья была переквалифицирована на "халатность", а судимость снята по амнистии.

В ноябре 2016 он вновь занял пост главы района.