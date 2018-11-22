22 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Заброшенную больницу в Зелёной Роще Екатеринбурга будут охранять круглосуточно

Здание заброшенной клинической больницы "скорой помощи" в Зеленой роще в Екатеринбурге возьмут под круглосуточную охрану. Как сообщается на едином сайте госзакупок, из областного бюджета готовы потратить 870 тыс.руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Будет организован круглосуточный стационарный пост охраны из двух сотрудников со спецсредствами, а также дневной стационарный пост на одного человека. Также охрана должна проводить обход всего объекта, внутренних помещений и контролировать прилегающие территории по периметру.

Как сказано в документации, будет введён пропускной режим. Если охрана заметит на территории посторонних - сразу же вызовет полицию.

заброшенная больница, Зеленая Роща(2016)|Фото: rulove.ru

Напомним, заброшенная больница в центре Екатеринбурга давно стала центром притяжения подростков и асоциальных элементов - бродяг, бездомных, наркоманов и пьяниц. Из-за действий посетителей бывшего лечебного учреждения здание регулярно полыхает, тушение его затруднено из-за горючих перекрытий и хаотически наваленного мусора.

Фонд имущества Свердловской области пытается продать заброшенную больницу, но покупателя до сих пор не нашлось.

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Заброшенную больницу в Зелёной Роще Екатеринбурга будут охранять круглосуточно

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Теги: заброшенная больница, зелёная роща, Екатеринбург, охрана



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