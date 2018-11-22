Доход, как от десятка киосков. Депутатов думы Екатеринбурга заинтересовала деятельность МУПов

На совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по муниципальной собственности депутаты думы Екатеринбурга обратились к мэрии города с просьбой предоставить подробную информацию о деятельности всех муниципальных унитарных предприятий (МУП), передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе обсуждения доходной части бюджета города на 2019 г. председатель комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин обратил внимание, что в проекте главного финансового документа областной столицы на следующий год суммарный доход всех 28 МУПов запланирован в размере 12 млн руб.

"Они вносят в бюджет города, как 10 киосков", - удивился депутат.

На это первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко ответил, что МУПы прежде всего выполняют социальные функции (водоснабжение, коммунальное хозяйство), а прибыль для них вторична.

Тем не менее, представитель мэрии согласился предоставить депутатам интересующую их информацию.