22 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область

Доход, как от десятка киосков. Депутатов думы Екатеринбурга заинтересовала деятельность МУПов

На совместном заседании комиссии по бюджету и экономической политике и комиссии по муниципальной собственности депутаты думы Екатеринбурга обратились к мэрии города с просьбой предоставить подробную информацию о деятельности всех муниципальных унитарных предприятий (МУП), передает корреспондент Накануне.RU.

В ходе обсуждения доходной части бюджета города на 2019 г. председатель комиссии по муниципальной собственности Михаил Вечкензин обратил внимание, что в проекте главного финансового документа областной столицы на следующий год суммарный доход всех 28 МУПов запланирован в размере 12 млн руб.

"Они вносят в бюджет города, как 10 киосков", - удивился депутат.

На это первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко ответил, что МУПы прежде всего выполняют социальные функции (водоснабжение, коммунальное хозяйство), а прибыль для них вторична.

Тем не менее, представитель мэрии согласился предоставить депутатам интересующую их информацию.

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Доход, как от десятка киосков. Депутатов думы Екатеринбурга заинтересовала деятельность МУПов

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Теги: муниципальное унитарное предприятие, дума екатеринбурга



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