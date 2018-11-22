Южноуральская семья скандалила с приставами из-за незаконного сарая возле газопровода

В Агаповском районе судебные приставы добились, чтобы скандальная семья убрала незаконно возведенный сарай от газопровода.

Муж и жена долго пытались обжаловать решение суда, игнорировали письма от приставов, отказывались подписывать документы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Во время посещения судебных приставов супруги отказывались слушать представителей закона, им зачитывали бумаги вслух при понятых.

Однако после назначения исполнительского сбора решило судьбу незаконных построек - сарай и навес, которые были незаконно размещены вблизи газопровода, были снесены.