В Челябинске после забастовки водителей автобусов возбудили уголовное дело на замдиректора городского транспорта

В Челябинске в отношении заместителя директора ООО "Общественный городской транспорт" возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 2 ноября водители челябинских автобусов не вышли в рейсы из-за невыплаченной зарплаты. По данному факту прокуратура провела проверку и установила, что замдиректора предприятия одновременно является руководителем частной компании – ООО "Первая гильдия+". Он организовал движение автобусов общественного транспорта на маршрутах, которые также обслуживало ООО "Первая гильдия+".

Это привело к тому, что выручка на маршрутах общественного транспорта снизилась.

Кроме того, он приобрел шесть автобусов и передал их по договору аренды ООО "Общественный городской транспорт" по завышенной цене.