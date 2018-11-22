22 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске после забастовки водителей автобусов возбудили уголовное дело на замдиректора городского транспорта

В Челябинске в отношении заместителя директора ООО "Общественный городской транспорт" возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 2 ноября водители челябинских автобусов не вышли в рейсы из-за невыплаченной зарплаты. По данному факту прокуратура провела проверку и установила, что замдиректора предприятия одновременно является руководителем частной компании – ООО "Первая гильдия+". Он организовал движение автобусов общественного транспорта на маршрутах, которые также обслуживало ООО "Первая гильдия+".

Это привело к тому, что выручка на маршрутах общественного транспорта снизилась.

Кроме того, он приобрел шесть автобусов и передал их по договору аренды ООО "Общественный городской транспорт" по завышенной цене.

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В Челябинске после забастовки водителей автобусов возбудили уголовное дело на замдиректора городского транспорта

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Теги: забастовка, водители, автобусы, зарплата, прокуратура, уголовное дело,



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