В Челябинске весной начнется реконструкция парка Гагарина

Центральный парк культуры и отдыха имени Гагарина ждет реконструкция. К работам планируется приступить уже этой весной, но для этого необходимо разработать концепцию улучшения парка, которую должен утвердить губернатор.

Напомним, на встрече с Елистратовым Борис Дубровский обратил внимание на необходимость обновления парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.

Накануне врио главы города Владимир Елистратов провел выездное совещание в парке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

По мнению Елистратова, парку местами требуется серьезное обновление. Он обратил внимание на устаревшие аттракционы и сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с возможными концессионерами.