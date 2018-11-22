МВД предложило сократить срок оформления загранпаспортов

МВД России предложило сократить сроки оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического проживания.

Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается время получения паспорта ограничить тремя месяцами.

Напомним, сейчас максимальный срок оформления загранпаспорта по месту регистрации составляет один месяц, по месту фактического пребывания – четыре месяца. Эти изменения вступили в силу в 2018 году.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о повышении государственных пошлин на заграничный паспорт. Теперь право выезда из страны в течение 10 лет, - а именно такую возможность дает "загранпаспорт нового поколения" - обойдется в 5 тыс. руб.

Ранее пошлина составляла 3,5 тыс. руб. Сбор за оформление этого документа для ребенка возрастом до 14 лет вырастет с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.