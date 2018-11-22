МВД предложило сократить срок оформления загранпаспортов

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

МВД предложило сократить срок оформления загранпаспортов

МВД России предложило сократить сроки оформления заграничных паспортов россиянам, которые подают документы по месту фактического проживания.

Проект документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предлагается время получения паспорта ограничить тремя месяцами.

Напомним, сейчас максимальный срок оформления загранпаспорта по месту регистрации составляет один месяц, по месту фактического пребывания – четыре месяца. Эти изменения вступили в силу в 2018 году.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о повышении государственных пошлин на заграничный паспорт. Теперь право выезда из страны в течение 10 лет, - а именно такую возможность дает "загранпаспорт нового поколения" - обойдется в 5 тыс. руб.

Ранее пошлина составляла 3,5 тыс. руб. Сбор за оформление этого документа для ребенка возрастом до 14 лет вырастет с 1,5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МВД предложило сократить срок оформления загранпаспортов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мвд, загранпаспорт, оформление



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 546

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети