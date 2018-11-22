Дума Екатеринбурга исполнила "марш несогласных" из-за повышения налогов

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

Дума Екатеринбурга исполнила "марш несогласных" из-за повышения налогов

Сегодня на заседании постоянной комиссии думы Екатеринбурга по бюджету часть депутатов отказалась голосовать за включение в повестку пункта об увеличении налога на имущество для предпринимателей, ставка которого может с 1 января 2019 г. возрасти в 20 раз, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот пункт в плане комиссии появился за полчаса до заседания, поэтому народные избранники не успели ознакомиться с соответствующими документами, что вызвало возмущение депутата Владимира Крицкого.

"Речь идет о формировании доходной части бюджета, что затрагивает интересы как граждан, так и хозяйствующих субъектов, поэтому вопрос надо сначала изучить", - пояснил свою позицию Крицкий.

Его поддержал коллега Дмитрий Сергин, который не входит в комиссию, пришел посмотреть на происходящее, но успел разобраться, о чем идет речь.

"В проекте бюджета это увеличение уже учтено, - сообщил Сергин. - Администрации города надо принять это решение до 30 ноября. Увеличение ставки планируется с 0,1% до 2%, то есть в 20 раз".

В итоге депутаты пока сумели заблокировать внесение вопроса в повестку, но не исключено, что сегодня он появится в плане обсуждения на совместном заседании комиссии по бюджету и по муниципальной собственности, где также будет рассматриваться бюджет Екатеринбурга на 2019 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дума Екатеринбурга исполнила "марш несогласных" из-за повышения налогов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: марш несогласных, дмитрий сергин, владимир крицкий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 546

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети