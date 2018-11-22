Дума Екатеринбурга исполнила "марш несогласных" из-за повышения налогов

Сегодня на заседании постоянной комиссии думы Екатеринбурга по бюджету часть депутатов отказалась голосовать за включение в повестку пункта об увеличении налога на имущество для предпринимателей, ставка которого может с 1 января 2019 г. возрасти в 20 раз, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот пункт в плане комиссии появился за полчаса до заседания, поэтому народные избранники не успели ознакомиться с соответствующими документами, что вызвало возмущение депутата Владимира Крицкого.

"Речь идет о формировании доходной части бюджета, что затрагивает интересы как граждан, так и хозяйствующих субъектов, поэтому вопрос надо сначала изучить", - пояснил свою позицию Крицкий.

Его поддержал коллега Дмитрий Сергин, который не входит в комиссию, пришел посмотреть на происходящее, но успел разобраться, о чем идет речь.

"В проекте бюджета это увеличение уже учтено, - сообщил Сергин. - Администрации города надо принять это решение до 30 ноября. Увеличение ставки планируется с 0,1% до 2%, то есть в 20 раз".

В итоге депутаты пока сумели заблокировать внесение вопроса в повестку, но не исключено, что сегодня он появится в плане обсуждения на совместном заседании комиссии по бюджету и по муниципальной собственности, где также будет рассматриваться бюджет Екатеринбурга на 2019 г.