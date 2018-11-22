В Прикамье будет создан венчурный фонд с капиталом до двух миллиардов

В Пермском крае будет создан Венчурный фонд трансфера технологий с первоначальным капиталом в 300 млн руб. с последующим увеличением до 2 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Создание фонда позволит повысить экспортный потенциал как Пермского края, так и всего Приволжского федерального округа. Соглашение о намерениях создать венчурный фонд подписали губернатор Пермского края Максим Решетников и гендиректор компании "ВЭБ Инновации" Олег Теплов на Межрегиональном экспортном форуме, 21 ноября.

Формат фонда планируется в виде инвестиционного товарищества. Компания "ВЭБ Инновации" сможет вкладывать этот фонд собственные средства и привлекать соинвесторов. Пермский край будет привлекать средства из внебюджетных источников. Потенциальными соинвесторами могут стать российские и зарубежные партнеры группы ВЭБ, регионы ПФО.

По словам губернатора, фонд будет финансировать национально-технологические инициативы.

"Мы понимаем, что для успешного развития региональных предприятий, важно помогать им. Помогать не только финансированием, но и в получении информации от более опытных предприятий в отрасли, их коллег. У нас в крае регулярно появляются стартапы, которые могут вырасти в самостоятельный и успешный бизнес. Важно своевременно оказать им необходимую поддержку", - заявил губернатор.

Фонд формируется на семь лет с возможностью продления еще на два года. Средства фонда смогут быть направлены на продвижение высокотехнологичных проектов на региональном, федеральном и международном уровне и содействие встраиванию региональных проектов в существующие технологические цепочки, в том числе и международные.

Олег Теплов отметил, что в настоящее время наиболее высокий уровень венчурной активности сосредоточен в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах. В Прикамье есть множество идей и разработок, но для их развития не всегда имеется необходимая инфраструктура. Главная задача соглашения как раз таки заключается в создании комфортных условий для повышения инвестиционной деятельности и развития высокотехнологичных компаний. Также гендиректор "ВЭБ Инновации" сообщил о планах привлечь к этому процессу крупные корпорации, которые также заинтересованы в новейших отечественных разработках.

"В рамках форума мы уже успели пообщаться с несколькими интересными локальными проектами, потенциально способными претендовать на инвестиции и поддержку", – заявил Олег Теплов.