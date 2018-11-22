22 Ноября 2018
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Армия и ВПК В России

Совфед рекомендовал обновить условия применения ядерного оружия

В Совете Федерации рекомендовали Совету безопасности России подготовить новую редакцию "Основ политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", где говорится об условиях применения ядерного оружия.

По данным РИА Новости, предложение содержится в проекте рекомендаций, принятых по итогам круглого стола, проведенного комитетом Совфеда по обороне и безопасности.

Также участники мероприятия отметили необходимость разработки проекта национальной военной стратегии России. Министерству обороны предлагается подготовить поправки в действующее законодательство по ряду направлений.

Как отмечало Накануне.RU, противостояние России и США выходит на новый уровень, все больше возвращаясь к реалиям времен холодной войны. Вашингтон, напомним, заявил о готовности выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее бывший командующий Главного штаба РВСН РФ генерал-полковник Виктор Есин заявил, что в случае, если американцы начнут развертывание своих ракет средней дальности в Европе, России придется отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара.

При этом эксперты не считают, что переход к доктрине упреждающего удара увеличивает риск случайного начала ядерной войны. Они обращают внимание на то, что этот риск скорее связан с дальнейшей цифровизацией военной сферы.

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Совфед рекомендовал обновить условия применения ядерного оружия

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Теги: совет федерации, ядерное оружие



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