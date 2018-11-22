Росприроднадзор приостановил разрешение на выбросы у крупного переработчика металлического лома

Росприроднадзор приостановил разрешения на выбросы вредных веществ у ОАО "Челябвтормет", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления.

На предприятии выявлены неучтенные источники выбросов загрязняющих веществ, установлено нарушение условий разрешения на выбросы. В результате юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

Добавим, что "Челябвтормет" один из крупнейших переработчиков металлического лома в регионе. В ходе своей деятельности предприятие выбрасывает в воздух марганец и его соединения, газообразные фториды, оксид никеля, оксид углерода, оксиды железа и азота.