22 Ноября 2018
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Экономика В России

ОСЭР ухудшила прогноз роста ВВП России в текущем году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП России в 2018 г. с 1,8% до 1,6%. Прогноз на 2019 г. оставлен без изменения - 1,5%, говорится в ноябрьском экономическом прогнозе.

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В 2020 г., по прогнозу организации, темпы роста ускорятся до 2,8%.

Вместе с тем мировая экономика в 2018 г. вырастет на 3,7%, предполагают в ОСЭР. Темпы роста мирового ВВП в 2019 г. и 2020 г. составят 3,7% и 3,5%.

Как сообщало Накануне.RU, по прогнозам Центробанка в 2018 г. российская экономика вырастет на 1,5-2%. В следующем году рост будет снижен из-за решения об увеличении НДС.

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ОСЭР ухудшила прогноз роста ВВП России в текущем году

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Теги: ОСЭР, ВВП, экономика



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