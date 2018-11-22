22 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Немецкая газета: "Борщевичное бедствие" угрожает не только России, но и Европе

Борщевик, который изначально был распространен только на Кавказе, теперь представляет угрозу не только для России - сорняк стал настоящим бедствием для Европы, пишет Suddeutsche Zeitung.

При этом немецкое издание отмечает, что "борщевичное бедствие" в России в основном было спровоцировано искусственно, поскольку в сталинские времена растение решили культивировать в качестве корма для скота. Теперь сорняки занимают территорию уже более одного миллиона гектаров.

Позднее борщевик стал проблемой и для стран Европы, отмечает Regnum со ссылкой на издание. В Польше его называют "Месть Сталина", а Германия признала его несколько лет назад "ядовитым растением года".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в августе Мособлдума приняла закон об обязательной борьбе с борщевиком в регионе, возлагающий обязанность по борьбе с ядовитым растением на собственных земельных участках за юрлицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

С собственников заросших ядовитым растением земельных участков будут взыскивать штрафы до 1 млн рублей.

В начале ноября в России впервые выписали штраф за борщевик.

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Немецкая газета: "Борщевичное бедствие" угрожает не только России, но и Европе

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Теги: борщевик, борщевичное бедствие, европа, россия



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