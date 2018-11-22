В случае победы заявки Екатеринбурга на "Экспо-2025" в городе появятся десятки новых иностранных представительств

Десятки новых представительств иностранных государств могут появиться в Екатеринбурге в случае победы заявки города на право проведения всемирной выставки "Экспо-2025". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Как заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин (на фото), мероприятие такого масштаба даст мощный толчок развитию бизнес-связям.

"В первую очередь потому, что это даст возможность бизнесменам разных стран встретиться с российскими предпринимателями, узнать друг друга", - отметил Беседин.

По его словам, личные контакты в мир цифровых технологий остаются для многих одним из решающих факторов, поэтому прямое участие в выставках очень важно.

"И, конечно, вслед за первыми контактами приходят институты поддержки: торговые представительства, отделы по развитию торгового обмена, культурно-просветительские миссии, ну, а за ними уже и дипмиссии", - добавил Андрей Беседин.

Напомним, в преддверии голосования в Международном бюро выставок в Париже Россия устроила выставку матрешек в поддержку заявки на "Экспо-2025". Дело в том, что матрешка стала послом екатеринбургской заявки. Именно после Всемирной выставки 1900 г. матрешка обрела мировую славу. А в 1970 г. на выставке в Токио миру показали самую "сложную" матрешку в истории - 72 куклы одна в другой. Теперь матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург. При этом Евгений Куйвашев в социальной сети устроил конкурс. Достаточно было опубликовать фотографии, рисунки или рендеры самых интересных матрешек, поставить хэштеги: #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо, #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Губернатор пообещал включить победителя в делегацию во время одной из международных поездок в поддержку заявки города.

Ранее спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин рассказал, что могут получить горожане, если в борьбе за право проведения всемирной выставки "ЭКСПО-2025" победит российская заявка. Природно-ландшафтный парк, так называемое "уральское Зарядье", может появиться в районе набережной Верх-Исетского пруда. Также у горожан появится Центральный парк с небольшими озерами, трансформирующимися зимой в ледовые катки, прогулочными тропами и велодорожками. Помимо этого, "ЭКСПО" может дать городу вторую ветку метро, соединяющую ВИЗ и центр, а также поспособствовать завершению транспортной реформы - обновлению трамвайно-троллейбусного парка и строительству новых дорог.

Екатеринбург уже второй раз борется за право проведения этого грандиозного мероприятия. Конкурентами уральской столицы являются Баку (Азербайджан) и Осака (Япония). Победитель в борьбе за "Экспо-2025" будет известен 23 ноября. В заявке кандидата от России сказано, что на протяжении трех веков Свердловская область остается одним из национальных центров науки, культуры, промышленности и лидирует среди поставщиков природных ресурсов. Екатеринбург — узел экономической системы региона, который находится на пересечении транспортных артерий, соединяющих Азию и Европу.