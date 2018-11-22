В Тюмени будут судить автоледи за ДТП, в котором серьезно пострадал пенсионер-водитель

В Тюмени направлено в суд уголовное дело в 52-летней женщины, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в июле 2018 года женщина на Hyundai Tucson, двигаясь по улице Щербакова, стала перестраиваться в левую крайнюю полосу, подрезав автомобиль Daewoo Nexia. В результате произошло боковое столкновение, от которого Daewoo выбросило на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с машиной Lada Granta, которая от удара загорелась и сгорела.

В результате аварии 81-летний водитель получил перелом грудины, а также ушибы. Пассажиру Lada причинен вред здоровью средней тяжести.

Сын пожилого человека через социальную сеть нашел очевидца автоаварии, у которого видеорегистратор заснял момент ДТП. Видеозапись является одним из основных доказательств вины автоледи, которая виновной себя в аварии не считает.