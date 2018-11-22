Либо башкирский, либо "предметы краеведческой направленности": минобр Башкирии объяснил появление новых дисциплин

В Башкирии вместо изучения государственного башкирского языка, который находится в вариативной части учебного плана, родители школьников могут выбрать "предмет краеведческой направленности" либо курсы, обеспечивающие "этнокультурные интересы обучающихся". Так министерство образования Республики Башкортостан в ответе на запрос Накануне.RU объяснило появление в школах новых предметов – краеведния, уфаведения и истории и культуры Башкортостана (ИКБ).

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В новом учебном году ряд башкирских школ из-за отказов родителей от изучения башкирского языка заменили его на краеведение, уфаведение и историю и культуру Башкортостана. По словам родителей, другие предметы им выбрать не разрешают, хотя в рекомендациях Министерства образования РФ сказано, что в вариативной части учебного плана, куда входит и государственный башкирский язык, школа может усилить преподавание тех или иных предметов из обязательной части, ввести новые учебные предметы с учетом интересов обучающихся и их родителей.

В Республике Башкирии выбор предметов, судя по ответу регионального минобра, ограничивается краеведческими дисциплинами.

"В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может содержать учебные предметы, курсы (модули), обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе национальные и этнокультурные. Для обучающихся, не выбравших для изучения башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан, могут быть предложены предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы обучающихся, обучение по которым может осуществляться на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик Российской Федерации или родном языке по выбору родителей", – пояснила Накануне.RU заместитель министра образования Республики Башкортостан Альфия Галиева.

Ранее родители учащихся нескольких школ республики признались Накануне.RU, что часы, отведенные на этнокультурные предметы, можно было бы потратить продуктивнее – на математику, русский язык и другие основные предметы.

"В учебных планах уже не осталось места для биологии, химии, физики, все по одному часу. Зато куча мертворожденных предметов, дублирующих друг друга (ИКБ, уфаведение), родной язык, башкирский государственный. Как итог: Башкортостан на 35 месте по количеству олимпиадников. Согласна, надо хранить национальную культуру, но не за счет отказа от изучения научных предметов", – поделилась с Накануне.RU мама школьницы.

Также родителей настораживает и содержание уроков, например, по ИКБ, где детям задают учить песни с якобы "противопоставлением" Башкирии и России.