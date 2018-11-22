"Всё по закону". Минобр Башкирии пояснил, почему в гимназии №158 отказываются учить родному русскому языку

Гимназия №158 Уфы изначально открывалась как гимназия для граждан, желающих, чтобы их дети учили "родной (нерусский) язык". Так в министерстве образования Республики Башкортостан Накануне.RU прокомментировали ситуацию в гимназии, где одному из учеников отказываются преподавать родной русский язык.

Заместитель министра Альфия Галиева рассказала, что Башкирская гимназия №158 имени Мустая Карима была открыта в 2006 г. "по многочисленным обращениям общественных организаций и граждан, желающих реализовать право обучать своих детей на родном (нерусском) языке".

"МБОУ "Башкирская гимназия №158 имени Мустая Карима" ведет прием обучающихся, проживающих на территории города Уфы, имеющих право на получение общего образования на родном (нерусском) языке, что закреплено в локальном акте образовательной организации", - пояснила замминистра образования.

Альфия Галиева сослалась на часть 6 статью 14 федерального закона об образовании, согласно которой, языки образования определяются локальными нормативными актами школы.

"В пункте 2.3.1. положения о языке (языках) образования МБОУ "Башкирская гимназия №158 имени Мустая Карима" от 30.08.2018 г. обозначено, что в гимназии преподаются и изучаются родные языки из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. Реализация права на изучение родного языка из числа языков народов РФ возможна при создании необходимого числа соответствующих классов, групп, а также условий для их функционирования, в пределах возможностей организации", - говорится в ответе минобра на запрос Накануне.RU.

Напомним, в этом году в гимназии №158 из восьми учеников, чьи родители при помощи местного обрнадзора отказались от изучения башкирского языка, остался только один. В часы родного башкирского языка и родной литературы на башкирском языке, а это шесть часов в неделю, мальчик предоставлен сам себе. Мама единственного отказавшегося от башкирского языка школьника написала заявление об изучении родного русского, на что получила ответ об "ограниченности финансовых ресурсов".

Отметим, что спустя 10 лет после открытия гимназии, в 2016 г., от учреждения "открепили" все дома в округе. В середине ноября 2018 г. жители Южного микрорайона, в котором находится школа, обратились к врио главы республики Радию Хабирову с просьбой прикрепить дома к школе №158 и создать в ней русские классы: имеющиеся школы переполнены и учатся в две смены.

"Дети должны самостоятельно добираться до других школ через несколько автодорог. При этом все школы в округе переполнены (в классах по 32-34 учащихся), учатся в две или три смены. А башкирская гимназия №158 учится в одну смену, в средних и старших классах по 22 человека, там по два класса в параллели. В то же время новый лицей №160, построенный в микрорайоне Колгуевский, рассчитан по потребности района на 550 мест, а учится в нем уже больше 1 тыс. учащихся. К нему относятся еще и жители Кузнецовского Затона, который сейчас очень активно застраивается, но о строительстве школы нет и упоминания", – говорилось в обращении жителей микрорайона.

В министерстве образования Башкирии отметили, что закрепление школ за конкретными территориями относится к полномочиям органов местного самоуправления.

"В микрорайоне "Южный" городского округа город Уфа Республики Башкортостан, где расположено МБОУ "Башкирская гимназия №58 имени Мустая Карима", функционируют еще шесть общеобразовательных организаций: МБОУ Школа №9, МБОУ Школа №18, МБОУ Школа №22, МБОУ "Лицей №5", МБОУ Школа №119, а также в 2017 г. открылось МБОУ "Лицей №160", - сообщила заместитель министра образования республики Альфия Галиева.

Красным выделены дома, закрепленные за лицеем №160, голубым – к школе №22, оранжевым – частично застроенный микрорайон, черным – микрорайоны Южный и Колгуевский. Зеленый "особнячок" – гимназия №158