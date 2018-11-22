Тюменьагромаш награждает лучших механизаторов

Любая сельскохозяйственная пора, будь то весенний сев, заготовка кормов, либо уход за посевами, требует от тружеников села полной самоотдачи и сил. Но главным событием сельскохозяйственного года всегда остается уборка урожая, и неслучайно профессиональный праздник работников агропромышленного комплекса отмечается глубокой осенью, когда практически закончены все полевые работы.

В Свердловской области прошло награждение хозяйств и специалистов, которые показали лучшие показатели во время уборки, эта церемония стала уже традиционной. Дипломами и премиями аграриев отметила компания "Тюменьагромаш".

Официальное награждение лучшего партнера и инженера проходило 16 ноября во дворце культуры "Урал" на областном Дне работника сельского хозяйства.

Звание "Лучший партнер" за 2017-2018 сельскохозяйственный год и денежную премию получил генеральный директор ООО Агрофирма "Арко" (Алапаевского района) Василий Святюк, с чем его торжественно поздравила директор по региональному развитию компании Ростсельмаш Анна Филиппова и руководитель обособленного подразделения по Свердловской области Евгений Матасов.

Георгий Дорохин призван "Лучшим инженером года", автопарк СПК "Глинский" на 98% состоит из техники производства Ростсельмаш. Два трактора Ростсельмаш RSM 2375, прицепной опрыскиватель TS-3200 Satellite, шесть кормоуборочных и три зерноуборочных комбайна достойно справляются с поставленными задачами.

"С техникой Ростсельмаш впервые познакомились в 2007 г., когда приобрели DON 1500, по мере развития нашего хозяйства количество техники расширилось еще на девять комбайнов. На данный момент процент техники Ростсельмаш составляет 98% нашего технопарка. Свой карьерный рост начинал простым механизатором, на мой взгляд, комбайны крепкие и надежные. Как главный инженер могу с уверенностью сказать, что техника ремонтопригодна, в связи с тем, что производитель Ростсельмаш – отечественный, всегда в наличии запчасти. В предстоящем сельхозгоду планируем приобретать зерноуборочный комбайн VECTOR 410, что позволит нашему хозяйству увеличить свои обороты", – отметил главный инженер СПК "Глинский" Георгий Дорохин.

Общеизвестно, что ключевыми направлениями полеводства наших сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств являются выращивание пшеницы, овса, ячменя и многолетних трав. В связи с чем, звание "Лучший комбайнер" присуждалось в нескольких номинациях. Были определены механизаторы, показавшие наибольший намолот на комбайнах VEKTOR, ACROS. Среди победителей Руколеев Д.А. из ООО НП "Искра", который намолотил на Аcros 2450 т, и механизатор ООО "БМК" Попов С.В., показавший лучший результат 1820 т на Vector.

С большой ответственностью в Талицком и Богдановичском районах отнеслись к заготовке кормов, возделывая культуры по всем законам агротехники, СПК Заря и ООО НП Искра показали лучшие результаты, которые в разы превысили прошлогодние показатели.

Традиция чествовать тружеников агрокомплекса укоренилась в компании Ростсельмаш уже давно. Специалисты Ростсельмаш уверены, что работа аграриев достойна уважения, и стремятся подчеркнуть это, отмечая и награждая лидеров.