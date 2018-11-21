Евразийский банк развития может профинансировать строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов подписали соглашение о взаимодействии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Стороны договорились сотрудничать в реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области.

"Получим возможность оперативно обмениваться информацией о проектах, которые могут представлять взаимный интерес. Один из них – высокоскоростная магистраль Челябинск – Екатеринбург. В последние месяцы этот проект получил серьезный импульс на федеральном и региональном уровнях", – подчеркнул Борис Дубровский.

Еще один проект касается строительства завода, производящего металлургический кремний.

Андрей Бельянинов также подтвердил, что речь идет о проектах по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург и строительству завода по производству технического кремния.