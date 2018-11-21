Тюменцев приглашают отпраздновать День матери

Региональный центр "Семья" приглашает тюменцев и гостей областной столицы на информационно-развлекательный проект "Семья во дворе", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие приурочено ко Дню матери и пройдет 24 ноября с 11.30 до 13.00 в сквере у Памятника маме. Партнерами праздника являются организаторы проекта "Капитаны двора" и волонтеры ТюмГУ. Они организуют для посетителей праздника дворовые игры. Специалисты ЦДО "Контакт" проведут активную разминку для мам и детей. Представители станции "скорой помощи" - мастер класс по оказанию первой доврачебной помощи. Также гости праздника примут участие в конкурсах, соревнованиях, эстафетах и викторинах.

Традиционно на площадке проекта будет работать социальная "Лавка добра", осуществляющая прием от неравнодушных тюменцев одежды, обуви, канцелярии для дальнейшей передачи в малоимущие, многодетные семьи, одиноким пожилым людям.

Завершится праздник ярким флешмобом.