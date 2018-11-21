"Санкционированный саботаж"? Трамвайная авария в Нижнем Тагиле может привести к кадровым "разборкам" в мэрии

Сегодняшняя авария на трамвайной контактной сети в Нижнем Тагиле, парализовавшая автомобильное движение по Уральскому проспекту и Черноисточинскому шоссе, может иметь неожиданное продолжение в виде кадровых передвижек в администрации города.

В 06.35 утра контактный провод раскалился и произошел обрыв. Через две минуты на участке обрыва проехал трамвай, произошло замыкание со снопом искр, после чего провода падали на проезжую часть. Аварию долго не могли устранить, и она привела к транспортному коллапсу.

Тагильчане теперь удивляются нерасторопности местных властей, которым для устранения причин рядовой аварии понадобилось три с половиной часа, считая, что при Сергее Носове (экс-мэре города, избранном губернатором Магадана), такого даже представить было невозможно: у него все "ответственные лица" были бы, образно говоря, повешены на этом контактном проводе.

Однако источник, близкий администрации муниципалитета, поделился с Накануне.RU соображением, что на самом деле авария станет поводом для последующей атаки на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика, которого новый мэр Владислав Пинаев, якобы, не хочет видеть в этом кресле, но формальных причин для его увольнения пока не нашел. Интересно, что слухачи называют основным претендентом на должность Кулика начальника управления горхозяйством Юрченко.

"Директор трамвайного МУПа Темнов - в подчинении Кулика, - поделился информацией наш источник. - То, что аварию так долго не устраняли - своего рода саботаж работниками МУПа ремонтных работ, "санкционированный" Пинаевым. Теперь Темнова смогут наказать, а через него и Кулика".

Накануне.RU будет следить за развитием событий.