21 Ноября 2018
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"Санкционированный саботаж"? Трамвайная авария в Нижнем Тагиле может привести к кадровым "разборкам" в мэрии

Сегодняшняя авария на трамвайной контактной сети в Нижнем Тагиле, парализовавшая автомобильное движение по Уральскому проспекту и Черноисточинскому шоссе, может иметь неожиданное продолжение в виде кадровых передвижек в администрации города.

В 06.35 утра контактный провод раскалился и произошел обрыв. Через две минуты на участке обрыва проехал трамвай, произошло замыкание со снопом искр, после чего провода падали на проезжую часть. Аварию долго не могли устранить, и она привела к транспортному коллапсу.

Тагильчане теперь удивляются нерасторопности местных властей, которым для устранения причин рядовой аварии понадобилось три с половиной часа, считая, что при Сергее Носове (экс-мэре города, избранном губернатором Магадана), такого даже представить было невозможно: у него все "ответственные лица" были бы, образно говоря, повешены на этом контактном проводе.

Однако источник, близкий администрации муниципалитета, поделился с Накануне.RU соображением, что на самом деле авария станет поводом для последующей атаки на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика, которого новый мэр Владислав Пинаев, якобы, не хочет видеть в этом кресле, но формальных причин для его увольнения пока не нашел. Интересно, что слухачи называют основным претендентом на должность Кулика начальника управления горхозяйством Юрченко.

"Директор трамвайного МУПа Темнов - в подчинении Кулика, - поделился информацией наш источник. - То, что аварию так долго не устраняли - своего рода саботаж работниками МУПа ремонтных работ, "санкционированный" Пинаевым. Теперь Темнова смогут наказать, а через него и Кулика".

Накануне.RU будет следить за развитием событий.

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"Санкционированный саботаж"? Трамвайная авария в Нижнем Тагиле может привести к кадровым "разборкам" в мэрии

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Теги: МУП Тагильский трамвай, Владимир Юрченко, Игорь Темнов, Вадим Кулик, Сергей Носов, Владислав Пинаев



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.11.2018 12:42 Мск Транспортный коллапс в Нижнем Тагиле – обесточена трамвайная контактная сеть

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