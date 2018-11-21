Тюменцам предпенсионного возраста сохранят бесплатный проезд на автобусе

Жителям Тюмени предпенсионного возраста сохранят все льготы и преференции, которые были положены пенсионерам до нашумевшей "реформы". Как передает корреспондент Накануне.RU, поправки в нормативные муниципальные документы были внесены во время очередного заседания профильной комиссии и будут рассмотрены на ближайшей думе.

Одной из самых главных льгот, которую решено оставить – бесплатный проезд на общественном транспорте.

Отметим, два года назад общественникам и коммунистам митингами и акциями протеста удалось отстоять отмену повышения тарифа, а также лишения безлимитного проезда пенсионеров на городских автобусах.