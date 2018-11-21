Школьница из Югорска из-за неудачи в "день самоуправления" решила "расстрелять учеников"

В Югорске старшеклассница после неудавшегося в "день самоуправления" урока истории написала в соцсетях, что готова расстрелять пятиклассников. Нашлись те, кто воспринял призыв всерьез, однако бояться оказалось нечего, сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина.

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Девочка готовилась к уроку истории, который должна была провести у пятиклассников. Она придумала задания, конкурс. Когда настало время занятия, школьники не восприняли старшеклассницу всерьез. Расстроившись, что урок сорвался, она в сердцах написала в соцсети эмоциональный пост, связав в нем пятиклассников и расстрел. Начинался текст словами о любви к ученикам, а в конце было немного о "расстреле", но относился ли к сорвавшим урок пятиклассникам или самой девочке, не ясно.

"Увидевшая пост подруга попросила девочку убрать его, что она и сделала, он провисел часа два-три. Но кто-то уже сделал скриншоты и распространил. Их увидел глава отдела по делам несовершеннолетних югорского городского отдела МВД. Он доложил руководству, материал зарегистрировали. Проверка показала, что никакого злого умысла в намерениях девочки нет. Она живет в полной, благополучной семье. Ее родители не хранят дома оружия и никогда в поле зрения силовиков не попадали", - сказала Абмайкина.