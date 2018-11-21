Школьница из Югорска из-за неудачи в "день самоуправления" решила "расстрелять учеников"

21 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Школьница из Югорска из-за неудачи в "день самоуправления" решила "расстрелять учеников"

В Югорске старшеклассница после неудавшегося в "день самоуправления" урока истории написала в соцсетях, что готова расстрелять пятиклассников. Нашлись те, кто воспринял призыв всерьез, однако бояться оказалось нечего, сообщила Накануне.RU руководитель пресс-службы окружного управления МВД Ольга Абмайкина.
Читайте также:

Девочка готовилась к уроку истории, который должна была провести у пятиклассников. Она придумала задания, конкурс. Когда настало время занятия, школьники не восприняли старшеклассницу всерьез. Расстроившись, что урок сорвался, она в сердцах написала в соцсети эмоциональный пост, связав в нем пятиклассников и расстрел. Начинался текст словами о любви к ученикам, а в конце было немного о "расстреле", но относился ли к сорвавшим урок пятиклассникам или самой девочке, не ясно.

"Увидевшая пост подруга попросила девочку убрать его, что она и сделала, он провисел часа два-три. Но кто-то уже сделал скриншоты и распространил. Их увидел глава отдела по делам несовершеннолетних югорского городского отдела МВД. Он доложил руководству, материал зарегистрировали. Проверка показала, что никакого злого умысла в намерениях девочки нет. Она живет в полной, благополучной семье. Ее родители не хранят дома оружия и никогда в поле зрения силовиков не попадали", - сказала Абмайкина.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Школьница из Югорска из-за неудачи в "день самоуправления" решила "расстрелять учеников"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа, Югорск, расстрел учеников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 409

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети