Судебные приставы Прикамья прикрыли дом престарелых, работавший без врачей и туалетов

Судебные приставы Пермского края опечатали частный пансионат для пожилых людей и инвалидов "Луч Надежды", находящийся в деревне Монастырка Осинского района, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Решение о прекращении деятельности приюта принял суд по итогам проверки прокуратуры Осинского района. Было выявлено 140 нарушений требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм. В частности, корпуса, в которых проживали пациенты, были старыми и деревянными. При отделке палат и коридоров использовались горючие материалы и легко воспламеняющиеся краски. Отсутствовали пути эвакуации. Кроме того, мебель в здании - ветхая и сломанная - новую мебель руководство пансионата не закупало. В помещениях нет туалетных комнат, в некоторых зданиях не проведена канализация, а питьевая вода доставлялась из общественного колодца. Кроме того, не вывозились бытовые отходы - их складировали прямо на территории пансионата.

"Вишенкой на торте" стало отсутствие должной медицинской помощи и специалистов, имеющих необходимую квалификацию и доступ к работе с пожилыми людьми.

Решение о закрытии дома престарелых было принято еще месяц назад. Однако опечатать здание приставы не могли, поскольку 52-х пенсионеров - пациентов "Луча Надежды" необходимо было разместить в государственных социальных учреждениях. Сложность состояла и в том, что не все пожилые люди могли самостоятельно передвигаться. Кроме того, некоторые постояльцы пансионата отказывались покидать приют, несмотря на реально существующую угрозу их жизни и здоровью.

Сейчас все здания и помещения частного приюта опечатаны, а его руководитель предупреждена об ответственности за неисполнение решения суда.