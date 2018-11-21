Житель Салехарда устроил в кафе стрельбу

В Салехарде визит местного жителя в кафе закончился стрельбой из "травмата", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

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Ноябрьской ночью посетитель одного из кафе несколько раз выстрелил из своего травматического пистолета по оборудованию заведения. Свой поступок он объяснил тем, что, будучи пьяным, решил пострелять по банкам с напитками, которые хранились в холодильнике-витрине. Персонал и другие посетители не пострадали.

Только после вмешательства прокуратуры, отдел полиции Салехарда 12 ноября возбудил по факту расстрела напитков уголовное дело.