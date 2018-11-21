Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России. Об этом объявила владелец сети - британская компания Kingfisher. Как сообщается в отчете компании, также будут закрыты магазины в Испании и Португалии.

Решение покинуть рынки в странах, где Castorama не удалось занять лидирующие позиции, объясняется новой стратегией Kingfisher.

В состав Kingfisher входят бренды B&Q, Castorama, Brico Depot и Screwfix. В Турции Kingfisher работает под брендом совместного предприятия Koçtaş.

Castorama специализируется на товарах для обустройства дома и ремонта. "Мы создаем хорошие дома, сделав обустройство дома доступным для каждого", - говорится на официальном сайте сети.

Первый магазин Castorama был открыт французским предпринимателем Кристианом Дюбуа в Лилле в 1969 году. В 2006 году в Самаре открылся первый магазин Castorama в России.

На сегодняшний день гипермаркеты Castorama работают в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Перми, Самаре, Тольятти, Ростове-на-Дону, Омске, Краснодаре, Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове, Екатеринбурге, Челябинске и Оренбурге.