В Челябинске застройщика заподозрили в хищении средств дольщиков

В Челябинске возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств дольщиков строительной компании "Радуга", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о строительстве дома №7 в микрорайоне №51 жилого района №11 Краснопольской площадки. Строительная компания освоила деньги дольщиков, но своих обязательств своевременно не исполнила. Сроки сдачи дома неоднократно переносились.

Также установлены факты заключения договоров уступки права требования по договорам участия в долевом строительстве, при которых уступка производилась без оплаты. Такие факты выявлены в отношении 31 квартиры на общую сумму около 40 млн рублей.