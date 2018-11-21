С нового года в Екатеринбурге повысят плату за детские сады

С 1 января 2019 года в Екатеринбурге будет повышена родительская плата в детских садах на 4%. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности начальника департамента образования администрации города Екатерина Сибирцева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Так, в группах раннего возраста с кратковременным пребыванием детей при организации разового питания плата станет 800 руб., когда ранее составляла 770 руб. В группах полного дня пребывания родительская плата будет 2 тыс. 600 руб. вместо 2 тыс. 530 руб.

Что касается групп дошкольного возраста, то там стоимость поднимется до 950 руб. для тех, кто посещает детские сады в течение 4 часов. А в группах полного дня оплата в 2019 году составит 3 тыс. 70 руб.

В мэрии отмечают, что в Екатеринбурге стоимость за детсады не повышалась в течение двух лет.