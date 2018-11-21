Сокращенный рабочий день, досрочная пенсия. Российским педагогам предложили дать дополнительные гарантии

В Госдуму поступили поправки в федеральный закон "Об образовании", расширяющие перечень гарантий и льгот для педагогических работников. Авторами выступили депутаты "Справедливой России", парламентарии считают, что меры позволят повысить статус работников образования и привлекут в отрасль специалистов высокого класса. Однако инициатива не получила поддержки Правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

В числе новых социальных гарантий для педагогов - право на сокращенную продолжительность рабочего времени и дополнительное профессиональное образование по профилю работы. Допобучение должно проходить не реже раза в три года. Депутаты предлагают помимо удлиненного ежегодного отпуска предоставлять педагогам отпуск до года не реже чем через каждые десять лет непрерывной работы. Во время такого отпуска педагог должен получить не менее 70% от средней зарплаты за предыдущий год. Также предложено предусмотреть досрочные страховые пенсии для старости для работников образования, при выходе на пенсию по старости педагоги со стажем могут получить единовременное пособие в размере двух окладов, указано в проекте.

Дополнительные выплаты, предусмотренные внесенным законом, - пособие в размере пяти окладов при выходе на работу в год окончания вуза, 200 тыс. руб. "подъемных" для выпускников, которые решат работать в сельских школах, ежемесячная надбавка в размере 25% от оклада в первые три года работы, доплаты за ведение уроков в переполненных классах, присвоение почетных званий "Народный учитель СССР" и "Народный учитель Российской Федерации" (25% от оклада) и научных степеней.

Кроме того, предусмотрены меры поддержки для работников малокомплектных школ, льготный порядок посещения музеев, компенсация санаторно-курортного лечения.

Расходы на допгарантии разделят федеральный, региональные и местные бюджеты. Общая потребность - порядка 21 млрд руб. Кроме того, в 132,5 млрд руб. авторы оценивают стоимость мер по повышению зарплат педагогов в 2019 г.

"Источником этих средств будут являться увеличившиеся доходы федерального бюджета вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы в очередном финансовом году и в плановом периоде бюджетного цикла", - отмечено в пояснительной записке.

Проект зарегистрирован в "нижней палате" сегодня, к проекту уже приложен отрицательный отзыв Правительства.

"Установление права педагогических работников на получение дополнительных социальных гарантий не предусматривает механизма их реализации и нарушает принцип самостоятельности субъектов РФ в указанной части", - говорится в заключении правового управления кабмина.

Напомним, бюджет на 2019 г. принят с профицитом в 1,932 трлн руб. В 2020 и 2021 гг. доходы тоже будут превышать расходы: на 1,224 трлн руб. и 952 млрд руб. соответственно. Как сообщало Накануне.RU, Счетная палата ранее указала на недофинансирование сфер образования и здравоохранения в проекте бюджета на 2019-2021 гг.