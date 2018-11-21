21 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

Более 24 млн рублей. В Челябинске выплатили зарплату водителям городских автобусов

В Челябинске ООО "Общественный городской транспорт" полностью погасило долги по зарплате перед работниками, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Зарплата не выплачивалась в течение двух месяцев. Долг за август-сентябрь составлял более 13 млн рублей перед 498 работниками. В результате 2 ноября водители челябинских автобусов не вышли в рейсы.

Прокуратура потребовала погасить задолженность. В отношении компании и директора были возбуждены административные дела.

Сейчас предприятие полностью погасило задолженность по оплате труда перед всеми работниками, отпусков, и компенсировало задержку. В целом было выплачено свыше 24 млн руб.

Напомним, ранее прокуратура ппотребовала возбудить уголовное дело на заместителя директора ООО "Общественный городской транспорт".

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Более 24 млн рублей. В Челябинске выплатили зарплату водителям городских автобусов

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Теги: забастовка, водители, автобусы, зарплата, прокуратура



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