В Екатеринбурге подросток умер в общежитии УрГЭУ

В Екатеринбурге в общежитии Уральского государственного экономического университета умер подросток. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области проводит проверку по данному факту, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет не нашел в случившемся признаков криминальной смерти, сейчас тело погибшего студента направлено на вскрытие для установления точной причины смерти.

По некоторым данным, подросток мог отравиться наркотиками.