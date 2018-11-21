21 Ноября 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске умер 3-месячный малыш, которого привезли в больницу из дома ребенка исправительной колонии

В челябинскую больницу 11 ноября на ЧМЗ привезли 3-месячного малыша - он был доставлен из Дома ребенка пятой исправительной колонии.

Спустя три дня мальчик умер от острого вирусного заболевания, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Оказалось, что всего за неделю из этого Дома ребенка с подобным диагнозом госпитализировали восьмерых детей в возрасте от года до 3 лет.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика. Также следователи проверят сотрудников Дома ребенка, которые не смогли предотвратить болезнь детей.

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В Челябинске умер 3-месячный малыш, которого привезли в больницу из дома ребенка исправительной колонии

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Теги: ребенок, младенец, смерть, УФСИН, Дом ребенка, колония, вирус, болезнь



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