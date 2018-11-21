В Челябинске умер 3-месячный малыш, которого привезли в больницу из дома ребенка исправительной колонии

В челябинскую больницу 11 ноября на ЧМЗ привезли 3-месячного малыша - он был доставлен из Дома ребенка пятой исправительной колонии.

Спустя три дня мальчик умер от острого вирусного заболевания, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Оказалось, что всего за неделю из этого Дома ребенка с подобным диагнозом госпитализировали восьмерых детей в возрасте от года до 3 лет.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мальчика. Также следователи проверят сотрудников Дома ребенка, которые не смогли предотвратить болезнь детей.