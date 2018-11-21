21 Ноября 2018
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Общество Тюменская область

Главе тюменского Роспотребнадзора предложили кредит на ненужные медицинские услуги

Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо попала под атаку "Клиники Сибирской", которая хотела навязать ей ненужные услуги, да еще и в кредит, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
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За 10 месяцев года в управление поступило 12 жалоб на клинику. Ее сотрудники звонят на сотовые жителей региона и представляются работниками департамента здравоохранения. По итогам разговора выясняется, что к департаменту они никакого отношения не имеют, а представляют контору, оказывающую медицинские услуги.

Жертвы обзвона рассказали, что во время разговора сотрудники клиники настойчиво предлагают посетить организацию для бесплатной диагностики здоровья. Если люди соглашаются, собеседники настоятельно требует при посещении клиники иметь страховой полис и паспорт. Посетив клинику, клиенты получали кредит и абонемент на ненужные услуги.

Пострадавшие рассказали, что сотрудники клиники предлагали им подписать документы "для отчетности", тогда как на самом деле это были кредитные договоры. Большинство жертв клиники – безработные или пожилые люди, имеющие небольшой доход. Дома, изучив бумаги, люди понимали, на что согласились, однако в клинике расторгать договоры отказывались в силу "отсутствия оснований".

16 ноября аналогичное предложение от сотрудницы клиники получила руководитель управления Галина Шарухо. На вопрос, почему после бесплатной диагностики в Роспотребнадзор поступают жалобы граждан на кредиты, быстро повесили трубку.

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Главе тюменского Роспотребнадзора предложили кредит на ненужные медицинские услуги

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Теги: клиника сибирская, Галина Шарухо, кредит, навязывание услуг



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